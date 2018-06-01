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01.06.2018 12:15
Рубрика: Общество

Названы самые полезные приложения для контроля за детьми

Текст: Ксения Колесникова
Ко Дню защиты детей Роскачество проверило мобильные приложения и сервисы родительского контроля, которые помогут уберечь ребенка от нежелательного контента. Также они помогут узнать, где сейчас находится малыш и не покинул ли он школу раньше времени.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

- Результаты исследования помогут пользователю выбрать сервис, который по функциям подходит ему больше всего, а также быть уверенным в безопасности приложения, - говорит замруководителя Роскачества Илья Лоевский. - Все исследования мобильных приложений мы проводим строго согласно разработанному нами стандарту.

Фото: depositphotos.com
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Всего в исследовании участвовало 11 самых популярных мобильных приложений, а также сервисы, встроенные в операционные системы iOS и Android. Исследование проводилось по 24 критериям, 20 из которых относятся к функциональности, а 4 к безопасности.

Среди них: защита настроек контроля паролем, мониторинг истории звонков, SMS-трекер, отслеживание местоположения ребенка, ограничение на использование мобильных данных и на громкость музыки, возможность блокировки устройства в определенный временной интервал, а также удаленной блокировки. Плюс - фильтрация контента онлайн-магазинов и веб-сайтов, запрет на установку и удаление приложений и другие…

В итоге для системы Android лучшими приложениями родительского контроля признаны Kaspersky SafeKids (4,40 баллов), Kidslox (4,37) и Mobile Fence Parental Control (4,10). А для iOS - KasperskySafeKids (4,53 балла), Kidslox (4,51), встроенный родительский контроль iOS (4,20).

А вот наименьшее количество функций оказалось у приложения ScreenTime для обеих платформ, NortonFamilyparentalcontrol для Android и у встроенного сервиса Android.

Фото: Аркадий Колыбалов
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При этом, как отмечают в Роскачестве, по итогам исследования ни одно приложение не получило максимального балла. Почему? Среди них нет ни одного с "полным" набором функций. Реже всего встречается функция тревожной кнопки (только у приложения mLite для Android), а также удаленная блокировка устройства (только у ScreenTime и Kidslox для обеих платформ) и SMS-трекер (только у KasperskySafeKids для обеих платформ, mLite и MobileFenceParentalControl для Android).

Насколько эффективны такие приложения в целом? Вопрос спорный. Психологи считают, что чем жестче запрет, тем больше у ребенка стремление его обойти.

- Собственный внутренний стержень ребенка из усвоенных семейных ценностей и доверительный контакт с родителями - крайне важны. Это более универсальная защита, чем запреты и контроль. Только при доверительном контакте ребенок перед прогулкой сообщит правду о своем планируемом маршруте и спутниках. Только договоренность поможет убедить его держать телефон включенным и заряженным, - считает психолог, автор проекта "Психология здоровья" Анна Моносова.

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