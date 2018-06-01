Пентагон предостерег Дамаск от применения силы в отношении США

Представитель Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что нападение на расположенные в Сирии силы США, а также их партнеров по коалиции являлось бы неверным решением.

Его попросили уточнить, как отреагируют американские военные, если сирийские правительственные отряды атакуют позиции поддерживаемых США "Сил демократической Сирии" (СДС), где могут находиться и американцы. "Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции было бы плохим решением", - отметил Макензи на брифинге для журналистов в пресс-центре Пентагона.

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявил о готовности вести диалог с СДС, однако подчеркнул, что в случае отсутствие компромисса между сторонами освобождение государства будет осуществляться силовыми методами.

Напомним, что американские военнослужащие находятся в Сирии без соответствующей санкции Дамаска и ООН.