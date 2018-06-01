Полный провал: Чем неудачи противоракет Patriot грозят США

В декабре 2017 года йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" запустили баллистическую ракету, целью которой стала столица Саудовской Аравии – город Эр-Рияд. Саудовские и западные СМИ сообщили, что американские противоракетные комплексы Patriot осуществили успешный перехват ракеты. Вскоре после этого Дональд Трамп заявил, что настолько эффективные комплексы ПРО производятся только в США. Это заявление было сделано по пути в Японию, визит в которую стал для Трампа частью его деловой поездки по странам Азии.

Соединенные Штаты неоднократно угрожали КНДР нанесением превентивных ударов. В случае их нанесения в Восточной Азии начнется военный конфликт, который превзойдет по своим масштабам бойню, развернувшуюся более 70 лет назад на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Крупнейшие населенные пункты и промышленные центры Южной Кореи и Японии подвергнутся ударам современных баллистических ракет, превосходящих любые образцы из йеменского арсенала. США просят эти страны верить в эффективность их комплексов Patriot, идентичных тем, что развернуты в Саудовской Аравии. Они являются единственной гарантией безопасности, которую Соединенные Штаты могут предоставить своим партнерам. Поэтому сообщение об успешном перехвате ракеты в Саудовской Аравии пришло в идеальное для Трампа и членов его делегации время.

Между тем это уже не первый случай, когда провал комплекса Patriot пытаются выдать за большой успех. Самым продуктивным боевым испытанием Patriot, после которого комплекс начали называть чудо-оружием, стала война в Персидском заливе 1991 года. Тогда главной задачей комплексов было уничтожение устаревших по сегодняшним меркам ракет Scud-B. Правительство США заявило, что Patriot перехватил 80% ракет, в то время как компания Raytheon, производящая комплексы, назвала еще более высокий показатель – 97%. В то же время реальные факты свидетельствовали о чрезмерном оптимизме этих оценок. И это несмотря на ограниченность ракетного потенциала Ирака.

Ракеты Scud-B поступили на вооружение в 1964 году. При их создании не были предусмотрены какие-либо контрмеры для уклонения от современных систем противоракетной обороны. Эти ракеты должны были стать простыми целями для комплексов Patriot, созданных для противодействия более сложным ракетам, таким как корейский Rodong-1 и советская "Точка". Однако, согласно докладу подкомитета по законодательству и национальной безопасности при правительстве США, во время войны в Персидском заливе Patriot не продемонстрировал значимых успехов: "Имеются доказательства уничтожения лишь нескольких ракет, однако даже в отношении этих случаев есть некоторые сомнения. Общественность и конгресс ввели в заблуждение заявлениями об успехе, опубликованными после войны".

В составленном в 1992 году докладе "Эффективность ракетной системы Patriot во время операции "Буря в пустыне" сказано, что из 158 ракет Patriot, использованных американскими военными в ходе войны, 45% были выпущены против ложных целей.

Ограниченный ущерб от ракет Scud-B ввел общественность в заблуждение, так как объяснялся не ограниченными возможностями Ирака, а успехом Patriot. В то же время все имеющиеся доказательства неэффективности этих комплексов игнорировались или отвергались. На самом же деле коалиционные силы спасла низкая точность иракских ракет – многие из них упали в море или в пустыне, не достигнув цели. В результате этот обман не только принес пользу производителю, но и оказал существенное влияние на общественное восприятие войны.

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол, один из видных американских специалистов в области противоракетной обороны, крайне скептически отнесся к заявлениям об успехах Patriot. Он внимательно проанализировал полученные в ходе войны данные, после чего заявил, что в реальности процент перехваченных Patriot ракет был гораздо меньше – до 10 процентов. Ученый также отметил, что американские комплексы могли не сбить ни одной иракской ракеты. Он сказал, что даже самые простые ракеты, такие как Scud-B, могут уклоняться от ракет Patriot. Исследование Постола было подкреплено данными, полученными, в том числе, от сотрудников подрядчика, ответственного за производство Patriot. Все они признавали, что заявления об успешной боевой проверке комплексов ничем не обоснованы.

Схожая ситуация сложилась и с ракетой, выпущенной по Эр-Рияду. По данным Military Watch, есть убедительные доказательства того, что выпущенная хуситами ракета, тоже, кстати, довольно примитивная, не была перехвачена. То есть США вновь заявили об успехе своих вооружений в политических целях, ведь им по-прежнему важно, чтобы их союзники чувствовали себя защищенными от ракетной угрозы.

Целью йеменской ракеты был международный аэропорт саудовской столицы Король Халид. Судя по данным со спутников, ракета не была перехвачена, а упала неподалеку от воздушной гавани. Боеголовка взорвалась в 12 километрах от терминала, напугав пассажиров.

Боеголовка беспрепятственно прошла над территорией Саудовской Аравии, несмотря на батареи комплексов Patriot. Как и в прошлом случае, саудовский аэропорт остался невредим не из-за успеха Patriot, а из-за неудачи запущенной хуситами ракеты. Если бы Йемен имел доступ к более современным технологиям, результат мог быть совершенно иным. В схватке с современными ракетами, такими как российские "Искандеры", корейские "Мусуданы" или иранские "Хорремшехры", Patriot будут иметь еще меньше шансов на успех, ведь современные ракеты точнее и быстрее своих предшественников. Некоторые из них имеют несколько боеголовок, что еще больше затрудняет их перехват. До недавних пор многие надеялись, что после войны в Персидском заливе Patriot стал надежнее. Однако последние события показали, что это не так.

США и Саудовская Аравия – не единственные страны, испытавшие Patriot в боевых условиях. В феврале 2018 года Израиль использовал эти же комплексы, чтобы сбить беспилотник, который, предположительно, был сделан в Иране. Безусловно, Иран не входит в число ведущих производителей боевых дронов, поэтому БПЛА должен был стать легкой добычей для Patriot. Были предприняты две безуспешные попытки уничтожить беспилотник. В результате его сбили при помощи вертолета. Однако в случае с баллистической ракетой или боевым самолетом вертолет был бы бесполезен.

Итак, США крайне важно обеспечивать своим союзникам и партнерам чувство безопасности, пусть даже и ложное. Победные реляции об успехах Patriot сделали Саудовскую Аравию, Южную Корею и Японию более терпимыми по отношению к военным авантюрам Соединенных Штатов. Если эти страны узнают, что в случае войны более 90 процентов северокорейских или иранских ракет достигнут своих целей, в то время как комплексы Patriot покажут свою неэффективность, они могут стать менее сговорчивыми.