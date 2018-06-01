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01.06.2018,  
17:18
Текст: Илья Максимов

Полный провал: Чем неудачи противоракет Patriot грозят США

В декабре 2017 года йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" запустили баллистическую ракету, целью которой стала столица Саудовской Аравии – город Эр-Рияд. Саудовские и западные СМИ сообщили, что американские противоракетные комплексы Patriot осуществили успешный перехват ракеты. Вскоре после этого Дональд Трамп заявил, что настолько эффективные комплексы ПРО производятся только в США. Это заявление было сделано по пути в Японию, визит в которую стал для Трампа частью его деловой поездки по странам Азии.
Фото: DoD Photo By Glenn Fawcett / wikimedia.org Фото: DoD Photo By Glenn Fawcett / wikimedia.org
Фото: DoD Photo By Glenn Fawcett / wikimedia.org

Соединенные Штаты неоднократно угрожали КНДР нанесением превентивных ударов. В случае их нанесения в Восточной Азии начнется военный конфликт, который превзойдет по своим масштабам бойню, развернувшуюся более 70 лет назад на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Крупнейшие населенные пункты и промышленные центры Южной Кореи и Японии подвергнутся ударам современных баллистических ракет, превосходящих любые образцы из йеменского арсенала. США просят эти страны верить в эффективность их комплексов Patriot, идентичных тем, что развернуты в Саудовской Аравии. Они являются единственной гарантией безопасности, которую Соединенные Штаты могут предоставить своим партнерам. Поэтому сообщение об успешном перехвате ракеты в Саудовской Аравии пришло в идеальное для Трампа и членов его делегации время.

Фото: U.S. Navy photo / wikimedia.org
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Между тем это уже не первый случай, когда провал комплекса Patriot пытаются выдать за большой успех. Самым продуктивным боевым испытанием Patriot, после которого комплекс начали называть чудо-оружием, стала война в Персидском заливе 1991 года. Тогда главной задачей комплексов было уничтожение устаревших по сегодняшним меркам ракет Scud-B. Правительство США заявило, что Patriot перехватил 80% ракет, в то время как компания Raytheon, производящая комплексы, назвала еще более высокий показатель – 97%. В то же время реальные факты свидетельствовали о чрезмерном оптимизме этих оценок. И это несмотря на ограниченность ракетного потенциала Ирака.

Ракеты Scud-B поступили на вооружение в 1964 году. При их создании не были предусмотрены какие-либо контрмеры для уклонения от современных систем противоракетной обороны. Эти ракеты должны были стать простыми целями для комплексов Patriot, созданных для противодействия более сложным ракетам, таким как корейский Rodong-1 и советская "Точка". Однако, согласно докладу подкомитета по законодательству и национальной безопасности при правительстве США, во время войны в Персидском заливе Patriot не продемонстрировал значимых успехов: "Имеются доказательства уничтожения лишь нескольких ракет, однако даже в отношении этих случаев есть некоторые сомнения. Общественность и конгресс ввели в заблуждение заявлениями об успехе, опубликованными после войны".

В составленном в 1992 году докладе "Эффективность ракетной системы Patriot во время операции "Буря в пустыне" сказано, что из 158 ракет Patriot, использованных американскими военными в ходе войны, 45% были выпущены против ложных целей.

Ограниченный ущерб от ракет Scud-B ввел общественность в заблуждение, так как объяснялся не ограниченными возможностями Ирака, а успехом Patriot. В то же время все имеющиеся доказательства неэффективности этих комплексов игнорировались или отвергались. На самом же деле коалиционные силы спасла низкая точность иракских ракет – многие из них упали в море или в пустыне, не достигнув цели. В результате этот обман не только принес пользу производителю, но и оказал существенное влияние на общественное восприятие войны.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол, один из видных американских специалистов в области противоракетной обороны, крайне скептически отнесся к заявлениям об успехах Patriot. Он внимательно проанализировал полученные в ходе войны данные, после чего заявил, что в реальности процент перехваченных Patriot ракет был гораздо меньше – до 10 процентов. Ученый также отметил, что американские комплексы могли не сбить ни одной иракской ракеты. Он сказал, что даже самые простые ракеты, такие как Scud-B, могут уклоняться от ракет Patriot. Исследование Постола было подкреплено данными, полученными, в том числе, от сотрудников подрядчика, ответственного за производство Patriot. Все они признавали, что заявления об успешной боевой проверке комплексов ничем не обоснованы.

Схожая ситуация сложилась и с ракетой, выпущенной по Эр-Рияду. По данным Military Watch, есть убедительные доказательства того, что выпущенная хуситами ракета, тоже, кстати, довольно примитивная, не была перехвачена. То есть США вновь заявили об успехе своих вооружений в политических целях, ведь им по-прежнему важно, чтобы их союзники чувствовали себя защищенными от ракетной угрозы.

Целью йеменской ракеты был международный аэропорт саудовской столицы Король Халид. Судя по данным со спутников, ракета не была перехвачена, а упала неподалеку от воздушной гавани. Боеголовка взорвалась в 12 километрах от терминала, напугав пассажиров.

Боеголовка беспрепятственно прошла над территорией Саудовской Аравии, несмотря на батареи комплексов Patriot. Как и в прошлом случае, саудовский аэропорт остался невредим не из-за успеха Patriot, а из-за неудачи запущенной хуситами ракеты. Если бы Йемен имел доступ к более современным технологиям, результат мог быть совершенно иным. В схватке с современными ракетами, такими как российские "Искандеры", корейские "Мусуданы" или иранские "Хорремшехры", Patriot будут иметь еще меньше шансов на успех, ведь современные ракеты точнее и быстрее своих предшественников. Некоторые из них имеют несколько боеголовок, что еще больше затрудняет их перехват. До недавних пор многие надеялись, что после войны в Персидском заливе Patriot стал надежнее. Однако последние события показали, что это не так.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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США и Саудовская Аравия – не единственные страны, испытавшие Patriot в боевых условиях. В феврале 2018 года Израиль использовал эти же комплексы, чтобы сбить беспилотник, который, предположительно, был сделан в Иране. Безусловно, Иран не входит в число ведущих производителей боевых дронов, поэтому БПЛА должен был стать легкой добычей для Patriot. Были предприняты две безуспешные попытки уничтожить беспилотник. В результате его сбили при помощи вертолета. Однако в случае с баллистической ракетой или боевым самолетом вертолет был бы бесполезен.

Итак, США крайне важно обеспечивать своим союзникам и партнерам чувство безопасности, пусть даже и ложное. Победные реляции об успехах Patriot сделали Саудовскую Аравию, Южную Корею и Японию более терпимыми по отношению к военным авантюрам Соединенных Штатов. Если эти страны узнают, что в случае войны более 90 процентов северокорейских или иранских ракет достигнут своих целей, в то время как комплексы Patriot покажут свою неэффективность, они могут стать менее сговорчивыми.

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