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01.06.2018,  
17:40
Текст: Светлана Цыганкова

Проект малых ракетных кораблей с "Калибрами" будет модернизирован

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Серия малых ракетных кораблей проекта 21631 (шифр "Буян-М") будет модернизирована. Они получат новое радиотехническое вооружение и средства противовоздушной обороны. Всего в серии 12 кораблей, на которых будет установлен универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК".

Фото: Валерий Сомкин/РГ
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Об этом на церемонии поднятия Андреевского флага на шестом корабле проекта - "Вышний Волочек" сказал начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, сообщает ТАСС. Он отметил, что каждый корабль данной серии проходит серьезные морские испытания. Уже построены пять: три находятся в Каспийской флотилии, два - на Балтийском флоте. Шестой корабль "Вышний Волочек", на котором в пятницу подняли Андреевский флаг, будет служить на Черноморском флоте.

Кстати, в пятницу в Севастополе побывал и Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он проверил готовность соединения морской пехоты и поставил задачи на лето.

- Новый учебный период для черноморцев начинается с события, которое как нельзя лучше иллюстрирует высокий уровень внимания к развитию и оснащению Черноморского флота. Сегодня поднят флаг на новейшем малом ракетном корабле "Вышний Волочек", оснащенном высокоточным оружием и отвечающем самым современным требованиям морского боя, - отметил Владимир Королев.

Проект 21631 (шифр "Буян-М") - малые российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Водоизмещение - 949 тонн. Длина корабля - 74,1 метра, ширина - одиннадцать. Автономность плавания - десять суток. На вооружении стоит навигационное, радиолокационное, радиоэлектронное оборудование, артиллерия и зенитная артиллерия. Малые корабли оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК", способным наносить удары по морским целям на расстоянии до 300 километров.

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