Брянских детей назвали Вильгельм и Евника

Самыми популярными именами 2018 года в Брянской области стали Полина и Артем, с 1 января в регионе родилось 3616 новых жителей, сообщили правительстве региона.

В честь Дня защиты детей брянские власти опубликовали статистические данные малышей. Первенцы зарегистрированы в 1390 семьях, 1539 обзавелись вторым ребенком. 655 семей получили статус многодетных, так как в них стало три ребенка или больше. Отделы ЗАГС зарегистрировали 19 двоен.

Наиболее популярными именами среди девочек стали Полина, Анастасия и Дарья. У мальчиков лидируют Артем, Иван и Матвей. Не чужды брянцы и экзотики - некоторые родители назвали своих чад Весна, Иулиания, Евника, Вильгельм, Моисей или Ермак.