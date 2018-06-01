Под Калугой два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" столкнулись Ford и Audi. В результате аварии два человека, в том числе младенец, погибли, пятеро получили травмы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла в 5:45 на 290 километре трассы М-3 "Украина" в Жиздренском районе, недалеко от населенного пункта Ясенок.

По предварительным данным, водитель Audi, ехавший из Брянска в сторону Москвы, выехал на встречную полосу. И сразу произошло столкновение с автомобилем Ford.

В результате два человека погибли сразу же. Это 53-летняя женщина и 10-месячный ребенок. Оба находились в машине Ford. В ГИБДД сообщили, что ребенок был в детском удерживающем кресле. Водитель этого автомобиля, 33-летний мужчина, и ребенок 2017 года рождения, также ехавший в детском кресле, получили травмы. В Audi пострадали получили три человека: две женщины: 31 года и 56 лет, а так же 33-летний водитель. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства ДТП и регулируют движение на трассе.