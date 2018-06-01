В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение о заморозках

МЧС опубликовало штормовое предупреждение для жителей Воронежской области.

Ночью и утром 2 июня местами ожидается опасное агрометеорологическое явление - заморозки до двух градусов мороза, говорится в сообщении.

Ранее аналогичное предупреждение получили жители Курской области.

Следом за циклоном, чей ураганный ветер наделал бед в Центральном и Приволжском федеральном округах, в Центральную Россию пришел антициклон с аномально низкими температурами, объяснили в Росгидромете. Со 2 июня воздух начнет прогреваться и к началу следующей недели погода придет в норму.

Тем временем

О холодной ночи предупредили и жителей Костромской области. Там также ожидаются заморозки до -2.