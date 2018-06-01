Делегации из 23 стран подтвердили участие в 29-й Харбинской ярмарке

29-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в Харбинском международном спортивно-выставочном центре с 16 по 19 июня 2018 года. Основной ее темой станет расширение привлечения инвестиций и увеличение потребления.

В рамках предстоящей ярмарки будут проведены 26 основных мероприятий, среди которых запланированы 32 встречи. Уже получены подтверждения от 50 правительственных и торгово-экономических делегаций из 23 стран об участии в ярмарке.

Общая площадь выставки нынешней ярмарки составляет 86000 квадратных метров, она разделена на пять секторов: импортные товары, экологически чистая продукция, современная жизнь, международное сотрудничество по производству древесины и деревообрабатывающие машины. На площади выставки имеются залы А, В, С, D (Международная выставка живописи маслом), E, F (экологически чистые продукты), общий зал, павильон на открытом воздухе, открытая выставочная площадка для крупных машин.

Одновременно будут действовать выставочные филиалы - мебельный торговый городок "Хунци", Харбинский городок "Хуанань", Шанчжиский торговый городок мелких товаров из Иу и Харбинский большой рынок тканей "Гожунь".