Моряки арестованных в ОАЭ российских судов вернутся на родину 3 июня

Экипажам двух российских судов "Кристалл Ист" и "Каролина Винд", арестованным в Объединенных Арабских Эмиратах, нашли замену. Моряки вернутся в Россию 3 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора компании-судовладельца "Находка-Портбункер" Вячеслава Цоя.

Заменены шесть моряков на "Каролине Винд" и семь на "Кристал Ист".

Ранее экипаж танкера "Кристалл Ист" попросил у российских дипломатов помощи в возвращении на родину. Люди находились на судне в тяжелых условиях. Их документы изъяли иммиграционные власти. Некоторые моряки нуждались в медицинской помощи. Однако быстро найти замену не получалось, а по правилам нельзя оставлять суда без экипажей. Причем просившие помощи сами сменили в аналогичной ситуации своих коллег.

Напомним, "Каролина Винд" и "Кристал Ист" арестованы за долги перед "Газпромбанком".