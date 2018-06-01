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01.06.2018 08:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье водитель мусоровоза сбил женщину и ребенка

Текст: Дина Непомнящая

В городе Тында Амурской области водитель автомобиля "Мазда Титан" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 36-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Полиция возбудила в отношении виновника уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ, сообщают в пресс-службе регионального управления МВД.

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На записи с видеорегистратора, размещенной очевидцами в одной из соцсетей, видно, что водитель мусоровоза на большой скорости обгонял попутные машины. Во время одного из маневров он вылетел на пешеходный переход, по которому двигались несколько человек. Пострадавшие не успели сделать до безопасной зоны буквально пару шагов.

- В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Девочка с травмами доставлена в больницу, - рассказали полицейские.

Сейчас подозреваемый 1968 года рождения находится в следственном изоляторе. Медицинское освидетельствование показало, что за руль он сел в нетрезвом виде.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося. Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

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