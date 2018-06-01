В Кирове в первый день лета включили отопление

В больницах Кирова в первый день лета снова включили отопление.

Как сообщили "РГ" в Кировском филиале ПАО "Т Плюс", это связано с низкой температурой. Накануне ночью она опускалась до плюс одного градуса, а 31 мая весь день шел снег.

По инициативе регионального министерства здравоохранения, которую поддержали энергетики, тепло было подано с Кировской ТЭЦ-4 в медицинские учреждения областного центра с пребыванием детей. В их числе областной перинатальный центр, центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, областная детская клиническая больница.

Ситуация уникальная, учитывая, что подача отопления была отключена еще две недели назад из-за установившейся теплой погоды. Когда она вернется вновь, отопление снова отключат.