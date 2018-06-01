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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре обнаружили схрон с крупной партией оружия и боеприпасов

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, информацию о котором раскрыл член одной из преступных группировок. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщило управление ФСБ России по Самарской области.

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В ведомстве уточнили, что арсенал был найден накануне. Силовики изъяли из незаконного оборота два автомата Калашникова, пистолеты-пулеметы "Скорпион", К6-92 "Волк", карабины "Вепрь" и "Сайга МК", пистолеты ПМ, переделанный в боевой ИЖ-78, "Байкал", револьвер. Также в потаенном месте лежало несколько сот патронов и магазины к оружию, две тротиловые шашки, сорок электродетонаторов военного назначения, ручная граната "РГД-5" и пара дымовых шашек черного дыма. Сейчас проводится исследование изъятого.

Как пояснил член преступной группировки, проходящий сейчас по другому уголовному делу, схрон планировалось использовать для совершения особо тяжких преступлений на территории Самарской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

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