Названа причина вынужденной посадки вертолета в Омской области

Причиной, по которой в Омской области вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку, могла стать птица, попавшая в двигатель, сообщили в СК.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, установлены повреждения передней стойки, топливного бака, несущего винта и фюзеляжа воздушного судна.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова, правоохранители отрабатывают все возможные версии вынужденной посадки воздушного судна.

Вертолет экстренно сел около 11 часов по местному времени в районе села Петровка Омского района Омской области.

На данный момент известно, что на борту находились два авиатехника и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.