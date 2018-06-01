Под Омском вертолет совершил вынужденную посадку

В районе села Петровское Омского района Омской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т.

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, жертв при происшествии удалось избежать.

По предварительным данным, на борту транспортного воздушного средства, принадлежащего компании "Полярные авиалинии", находился только экипаж. Маршрут вертолета пока уточняется. О повреждениях, полученных воздушным судном, также пока ничего не известно.

В прокуратуре по данному факту проводят проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. На место также выехали специалисты Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, которые, в свою очередь, выяснят все обстоятельства произошедшего.