Шахтеры СУЭК-Кузбасс и байкеры устроили детский праздник

Новости

В аэропорту Калининграда создали буферную зону для болельщиков 11:46
Украинский суд отказал защите Вышинского в отводе коллегии судей 11:46
Восемь детей пострадали при взрыве в торговом центре Иркутска 11:38
Сергей Шнуров в стихах признался в изменах жене 11:38
На Ямале метель парализовала вертолетное сообщение 11:36
В Саратовской области обнаружили панцирь гигантской морской черепахи 11:30
На крупном мебельном складе в Минводах произошел пожар 11:27
Челябинский суд прописал экс-сенатору Цыбко строгий режим 11:25
Выплаты вкладчикам Бум-банка начнутся до 15 июня 11:23
Названа причина вынужденной посадки вертолета в Омской области 11:22
Владимир Путин поздравил проект "Смешарики" с 15-летием 11:19
В Иркутске восемь человек пострадали при пожаре в ТЦ 11:18
Toyota оставила Европу без дизельного RAV4 11:16
Под Калугой два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП 11:16
Ижевские кадеты установили рекорд по сборке автомата Калашникова 11:16
Свыше полумиллиона граждан отправили вопросы на "Прямую линию" 11:12
Михалков рассказал, как ему удается зарабатывать по 1,5 млн в день 11:11
Трутнев поддержал ловлю "трех хвостов" лосося в день на Сахалине 11:10
В Томской области ликвидировали подпольное производство оружия 11:08
На Чукотке посчитали белых медвежат 10:57
Вышел крутой трейлер европейского неовестерна "Пусть трупы загорают" 10:55
Фигуранты дела об избиении в Перми DJ Smash предстанут перед судом 10:50
Бывший вице-премьер Киргизии бежал за границу через брод 10:50
Пропавшего на Урале школьника нашли в багажнике машины 10:23
Пассажирам метро при подключении к Wi-Fi расскажут о мультфильмах 10:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Анна Кузнецова: Все, что касается детства, не допускает экспресс-решений
Анна Кузнецова: Все, что касается детства, не допускает экспресс-решений
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 11:27
Проект: В регионах

Шахтеры СУЭК-Кузбасс и байкеры устроили детский праздник

Шахтеры СУЭК-Кузбасс при поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" и Ленинск-кузнецкий клуб байкеров IRON RIDERS ("Железные всадники") организовали в преддверии летних каникул детский праздник "День добрых дел" для воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних "Надежда" (Ленинск-Кузнецкий район) и "Радуга" (город Ленинск-Кузнецкий).
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

С центром "Надежда" байкеры сотрудничают уже восемь лет. Но в этом году традиционная акция, посвященная международному Дню защиты детей, расширила свои рамки. К ней присоединился центр "Радуга", которому помогают ленинск-кузнецкие предприятия компании СУЭК-Кузбасс.

В рамках праздника для сорока детей на территории построенного СУЭК "шахтерского" многофункционального спортивно-игрового комплекса проведена игровая программа с участием аниматоров. Ребятишки были в восхищении от многообразия имеющихся на ней качелей, горок, лестниц. Затем состоялась экскурсия в соседний с площадкой музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. Здесь большое впечатление произвел сам дизайн помещений, приближенный к реальной горной выработке. И в завершение в актовом зале Центра подготовки и развития персонала АО "СУЭК-Кузбасс" состоялось праздничное цирковое шоу, на котором для ребят выступали фокусники, жонглеры, клоуны, укротители змей. При этом сами воспитанников тоже стали активными участниками представления.

"Для наших детей, не знающих, к сожалению, настоящей родительской заботы и тепла, такие мероприятия очень нужны, - говорит детектор центра "Надежда" Надежда Пасынкова. - Для них просто общение с взрослыми, умными, интересными людьми, умеющими найти общий язык с ребятами - уже радостное событие. А когда оно еще превращается в такой замечательный праздник - дети получают огромный заряд позитивных эмоций. Ребята сегодня в восторге и от площадки, и от уникального музея, и от циркового представления. Огромная благодарность организаторам - шахтерам и байкерам - за такое внимание, заботу к нашим центрам".

"В прошлом году мы стали победителями конкурса "Комфортная среда обитания", проводимого Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ", и установили у себя игровую площадку, - говорит директор центра "Радуга"  Надежда Голосовская. - Сегодняшний праздник - тоже большой и, по правде сказать, неожиданный подарок. Все замечательно придумано и организовано. Веселые и счастливые глаза наших детей - что может быть лучше?!"

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

Главное сегодня

В МВД объяснили 1,5 млн недействительных российских паспортов
ЦБ отозвал лицензию у Бум-Банка
Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня
Премьер Грузии отказался уходить в отставку
МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17