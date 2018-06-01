Шахтеры СУЭК-Кузбасс и байкеры устроили детский праздник

Шахтеры СУЭК-Кузбасс при поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" и Ленинск-кузнецкий клуб байкеров IRON RIDERS ("Железные всадники") организовали в преддверии летних каникул детский праздник "День добрых дел" для воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних "Надежда" (Ленинск-Кузнецкий район) и "Радуга" (город Ленинск-Кузнецкий).

С центром "Надежда" байкеры сотрудничают уже восемь лет. Но в этом году традиционная акция, посвященная международному Дню защиты детей, расширила свои рамки. К ней присоединился центр "Радуга", которому помогают ленинск-кузнецкие предприятия компании СУЭК-Кузбасс.

В рамках праздника для сорока детей на территории построенного СУЭК "шахтерского" многофункционального спортивно-игрового комплекса проведена игровая программа с участием аниматоров. Ребятишки были в восхищении от многообразия имеющихся на ней качелей, горок, лестниц. Затем состоялась экскурсия в соседний с площадкой музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. Здесь большое впечатление произвел сам дизайн помещений, приближенный к реальной горной выработке. И в завершение в актовом зале Центра подготовки и развития персонала АО "СУЭК-Кузбасс" состоялось праздничное цирковое шоу, на котором для ребят выступали фокусники, жонглеры, клоуны, укротители змей. При этом сами воспитанников тоже стали активными участниками представления.

"Для наших детей, не знающих, к сожалению, настоящей родительской заботы и тепла, такие мероприятия очень нужны, - говорит детектор центра "Надежда" Надежда Пасынкова. - Для них просто общение с взрослыми, умными, интересными людьми, умеющими найти общий язык с ребятами - уже радостное событие. А когда оно еще превращается в такой замечательный праздник - дети получают огромный заряд позитивных эмоций. Ребята сегодня в восторге и от площадки, и от уникального музея, и от циркового представления. Огромная благодарность организаторам - шахтерам и байкерам - за такое внимание, заботу к нашим центрам".

"В прошлом году мы стали победителями конкурса "Комфортная среда обитания", проводимого Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ", и установили у себя игровую площадку, - говорит директор центра "Радуга" Надежда Голосовская. - Сегодняшний праздник - тоже большой и, по правде сказать, неожиданный подарок. Все замечательно придумано и организовано. Веселые и счастливые глаза наших детей - что может быть лучше?!"

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс