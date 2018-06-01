В Томской области ликвидировали подпольное производство оружия

В городе Стрежевой Томской области оперативники регионального управления ФСБ разоблачили пару местных "ремесленников", которые занимались незаконным производством огнестрельного оружия из охолощенных образцов. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В одном из гаражных боксов кустари скрыли целый арсенал. Правоохранители обнаружили там семь пистолетов Макарова, пистолет-пулемет "Кедр", выпускаемый с начала 90-х годов для нужд различных силовых структур России, а также более раритетный образец: легендарный ППШ, ставший неотъемлемым атрибутом памятников советским солдатам, участвовавшим во Второй мировой войне.

Всего "схрон" насчитывал более десятка единиц нарезного оружия. Кроме того, в гараже находилось около двух тысяч боевых патронов различного калибра. Сотрудники ФСБ установили, что из не предназначенных для боевой стрельбы образцов настоящее огнестрельное оружие производили два местных умельца 1971 и 1978 годов рождения. В данный момент оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

В ближайшее время правоохранители должны установить, ограничивалась ли найденным арсеналом деятельность преступной группы, а также отследить вероятные каналы сбыта незаконного оружия.