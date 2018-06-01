На Ставрополье покупателя патоки обманули на миллион рублей

В Ставропольском крае покупателя патоки обманули 1 миллион 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу сообщили в краевом управлении МВД России.

Инцидент произошел в Изобильненском районе. Подозреваемый по телефону предложил своему знакомому купить у него сахарную патоку. Тот согласился и перевел в качестве аванса 250 тысяч рублей. Уже при личной встрече мужчина заплатил еще 800 тысяч рублей.

- Однако в оговоренные сроки злоумышленник свои обязательства не выполнил, патоку не поставил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, - заявили в краевой полиции.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ "мошенничество". Сейчас "сахарный" мошенник задержан и допрошен. Ему избрана мера в виде заключения под стражу. Выяснилось, что ранее его уже судили за аналогичное преступление.