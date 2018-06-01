Банк "Дельтакредит" открывает первый многофункциональный офис в Санкт-Петербурге

Банк "ДельтаКредит" открывает первый уникальный офис с экосистемой нового типа. Здесь клиенты смогут получить полный комплекс услуг, связанных с недвижимостью.

До этого года у банка было два офиса в Санкт-Петербурге: один для первоначальных переговоров по кредитным заявкам, располагался на Невском проспекте, другой - для проведения сделок, работал на Черной речке. Теперь эти отделения объединены в единый офис. В пространстве нового формата будут представлены все услуги, связанные с покупкой недвижимости: комфортные переговорные комнаты для проведения сделок, сейфовые ячейки, нотариальные услуги, услуги по регистрации собственности, в том числе электронная регистрация. Наши партнеры смогут воспользоваться коворкинговым пространством для проведения встреч с клиентами, подключить ноутбук и поработать, провести любую сделку по купле-продажи недвижимости, не связанную с ипотекой. Офис оборудован конференц-залом, в котором предусмотрено все для проведения обучающих мероприятий, мастер-классов и тренингов. Здесь же можно будет получить предложения от наших партнеров по благоустройству приобретаемого жилья. В новом офисе предусмотрена просторная детская зона.

- Нам удалось найти здание в историческом центре, на Караванной улице, и совместить историю и современность в одном пространстве. Создание единого центра недвижимости, как и развитие онлайн-услуг, связано с тем, что клиенты хотят как можно быстрее получать все услуги в формате "одного окна", - рассказала региональный директор Северо-Западного федерального округа банка "ДельтаКредит" Ирина Илясова.

- Открытие нового офиса банка "ДельтаКредит" - это еще один шаг в сторону развития ипотечного рынка города и обеспечения петербуржцев жильем, - отметил Олег Островский, заместитель председателя комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"ДельтаКредит" стал первым коммерческим банком в России, специализирующимся на ипотечном кредитовании. С 2005 года банк входит в международную финансовую группу SocieteGenerale. С 2013 года "ДельтаКредит" - 100% дочерняя компания ПАО "Росбанк" www.deltacredit.ru

Societe Generale

Societe Generale - одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Societe Generale предлагает широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:

▪ Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высокотехнологичном уровне;

▪ Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам, включая сети в Африке, Центральной и Восточной Европе, России, и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги;

▪ Глобальные банковские и инвестиционные решения. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (общемировой и европейский), FTSE4Good (общемировой и европейский), Euronext Vigeo (общемировой, европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

С более подробной информацией о группе можно ознакомиться, подписавшись на аккаунт в твиттере: @societegenerale или на веб-сайте: www.societegenerale.com

Материал предоставлен пресс-службой АО "Коммерческий банк ДельтаКредит".