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01.06.2018,  
13:45
Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Командующий Балтфлотом рассказал о поступлении новой техники

Во втором полугодии продолжится поступление новой техники на Балтийский флот по программе перевооружения.
Фото: Валерий Сомкин/РГ Фото: Валерий Сомкин/РГ
Фото: Валерий Сомкин/РГ

Группировка ВВС и ПВО будет усилена зенитными ракетными комплексами С-400. В состав соединения ракетных кораблей войдет новый МРК проекта 22800 "Ураган", способный нести крылатые ракеты "Калибр".

Запланировано поступление двух больших гидрографических катеров, а морская авиация флота получит новые самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Об этом сообщил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов 1 июня на торжественном открытии летнего периода обучения, который продлится полгода. За это время балтийцам предстоит участие более чем в 20 учениях корабельных сил, береговых войск и морской авиации.

- Боевые корабли и суда флота продолжат выполнять задачи в различных точках Мирового океана, как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, осуществлять деловые заходы и визиты в порты российских и иностранных государств, - отметил командующий.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, до конца 2018 года в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны отправятся 10 надводных кораблей и 9 судов флота. Сейчас три надводных корабля и три судна обеспечения БФ продолжают решать поставленные задачи в дальней морской зоне.

Кстати

В зимнем периоде обучения, который длился с 1 января по 31 мая 2018 года, интенсивность боевой учебы подразделений 11 армейского корпуса Балтийского флота возросла на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Корпус провел более 1000 боевых стрельб в составе подразделений, свыше 800 стрельб из стрелкового оружия, более 300 упражнений по вождению боевых машин и спецавтомобилей. Самолеты и вертолеты морской авиации БФ также на 15 процентов увеличили общий налет.

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