Мамы первенцев в Заполярье будут получать по 14000 рублей в месяц

Жительницы Мурманской области, которые родили первого ребенка до 26 лет в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, будут получать пособие в 14 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выплаты будут продолжаться, пока ребенку не исполнится полтора года.

Чтобы получить право на эту выплату, мать и ребенок должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в Заполярье.

- Пособие будет выплачиваться с даты рождения ребенка, если мать обратится за ним не позднее, чем через полгода после появления ребенка на свет, - уточнили в пресс-службе. - В остальных случаях - со дня обращения за ней.