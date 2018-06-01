В Вологодской области ввели штраф за использование вейпов

В Вологодской области с 1 июня вступил в силу региональный закон, запрещающий курить вейпы в общественных местах. За нарушение полагается штраф от пятисот до полутора тысяч рублей.

Теперь нельзя использовать вейпы и смеси к ним в учреждениях культуры, спорта, здравоохранения, в транспорте, подъездах и лифтах домов, на детских площадках. Как прокомментировали новый закон в Законодательном собрании Вологодской области, депутаты в первую очередь заботились о здоровье детей.

На сегодняшний день нет официальных экспертных данных о безопасности "парения", но его употребление может быть рискованным для здоровья. Даже в паре, который не содержит никотина, есть пропиленгликоль и глицерин. Да и сами вейпы и жидкости не сертифицируются и не исследуются.

- Пока нет соответствующего федерального закона, мы в Вологодской области приняли свой региональный. И хотим оградить детей от пагубного воздействия вейпов, - сказал председатель Заксобрания Андрей Луценко.