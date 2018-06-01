Северный флот отметил 285-летие со дня основания

В главной базе Северного флота - городе Североморске - в пятницу прошли праздничные мероприятия по случаю 285-летия со дня основания Краснознаменного Северного флота. Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, состоялась строевая прогулка войск Североморского гарнизона и дефиле оркестра.

С праздником военнослужащих поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Для жителей и гостей праздника дефиле и концертное выступление продемонстрировал оркестр штаба, а в парадном строю у причалов выстроились надводные и подводные корабли.

Свое начало Северный флот берет с 1733 года. Именно тогда для защиты Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова его и создали. 25 мая 2014 года эту дату определили официально как год образования, а день - 1 июня.

В составе СФ подводные и надводные силы, корпус сухопутных войск, армия ВВС и ПВО. Среди кораблей такие, как флагман ВМФ РФ - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".