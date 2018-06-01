В аэропорту Калининграда создали буферную зону для болельщиков

В калининградском аэропорту Храброво открылась буферная зона для пассажиров, прибывающих на игры футбольного ЧМ-2018.

Вместительные шатры установлены у входа в здание аэровокзала, на территории привокзальной площади. Здесь же оборудована точка общепита, смонтированы мониторы, на которых будут транслироваться матчи.

Буферная зона создана не только для комфортного пребывания любителей футбола, но и для разделения болельщиков противоборствующих команд, пояснили в пресс-службе аэропорта. Кроме того, она поможет разгрузить залы ожидания в аэропорту при ожидающемся большом скоплении пассажиров.

В буферной зоне также установлено табло с актуальной информацией о статусе рейсов. В аэропорту пообещали, что сотрудники Храброво и волонтеры будут помогать болельщикам вовремя пройти процедуру регистрации и оформления багажа и посадки на борт воздушного судна.

Аэропортовская "фан-зона" будет открыта в течение всего ЧМ. В Калининграде с 16 по 28 июня пройдут четыре матча: Хорватия-Нигерия, Сербия-Швейцария, Испания-Марокко и Англия-Бельгия.