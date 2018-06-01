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01.06.2018 15:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пулково из-за технической неисправности задержали рейс в Ереван

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Самолет из Петербурга в Ереван вылетел из Пулково с восьмичасовой задержкой. Пассажирам предоставили резервный борт.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", с самолетом которой произошел инцидент, случившееся объяснили техническими причинами.

В Пулково часть пассажиров улетела без багажа

Чтобы отправить пассажиров в столицу Армении, авиакомпания предоставила другой самолет. Airbus A321 вылетел из Пулково в 14.20 и должен совершить посадку в Ереване в 18.20 местного времени.

В авиакомпании сообщили, что все положенные в таких случаях услуги пассажирам были предоставлены.

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