В Пулково из-за технической неисправности задержали рейс в Ереван

Самолет из Петербурга в Ереван вылетел из Пулково с восьмичасовой задержкой. Пассажирам предоставили резервный борт.
В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", с самолетом которой произошел инцидент, случившееся объяснили техническими причинами.
Чтобы отправить пассажиров в столицу Армении, авиакомпания предоставила другой самолет. Airbus A321 вылетел из Пулково в 14.20 и должен совершить посадку в Ереване в 18.20 местного времени.
В авиакомпании сообщили, что все положенные в таких случаях услуги пассажирам были предоставлены.