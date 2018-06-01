В Пулково из-за технической неисправности задержали рейс в Ереван

Самолет из Петербурга в Ереван вылетел из Пулково с восьмичасовой задержкой. Пассажирам предоставили резервный борт.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", с самолетом которой произошел инцидент, случившееся объяснили техническими причинами.

Чтобы отправить пассажиров в столицу Армении, авиакомпания предоставила другой самолет. Airbus A321 вылетел из Пулково в 14.20 и должен совершить посадку в Ереване в 18.20 местного времени.

В авиакомпании сообщили, что все положенные в таких случаях услуги пассажирам были предоставлены.