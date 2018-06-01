МВД Крыма начало проверку ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими

МВД Крыма начало проверку ДТП с участием трех легковых автомобилей, произошедшего накануне на трассе Керчь-Феодосия у поворота на село Виноградное, где строится трасса "Таврида".

По версии следователей, водитель автомобиля "Богдан", направляясь в Керчь, выехал на полосу встречного движения и врезался в Skoda Fabia. От удара иномарку развернуло на своей полосе движения и она, в свою очередь, столкнулась с ехавшей сзади Renault Logan.

В результате ДТП пассажир "Богдана" был смертельно травмирован. Повреждения машин были таковы, что из "Богдана" и Skoda Fabia людей пришлось деблокировать с помощью специальных инструментов, а врачам - накладывать шины на конечности пострадавших для транспортировки в медучреждение. Водитель "Богдана" и пассажир Skoda госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу с различными травмами. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте.

По факту ДТП назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.