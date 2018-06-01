6 июня 2018 года с 10 до 16 часов по местному времени в Астраханской области пройдет общерегиональный день приема граждан. Его инициатором выступил губернатор Александр Жилкин.

6 июня 2018 года в Астраханской области пройдет общерегиональный день приема граждан. Фото: Официальный сайт губернатора Астраханской области

Личные приемы руководители министерств и ведомств проведут на всей территории региона в исполнительных органах государственной власти, территориальных структурах федеральных органов исполнительной власти, администрациях муниципальных образований Астраханской области.

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди. Основным условием станет отсутствие анонимности - каждый обратившийся должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что напрямую обратиться к руководителям различных уровней власти и федеральных структур по возникшим вопросам и получить на них ответы может любой желающий.

Дополнительную информацию об общерегиональном дне приема граждан можно получить по телефонам: 8 (8512) 51-37-90, 8 (8512) 51-36-07.

Список исполнительных органов государственной власти Астраханской области, должностные лица которых будут проводить прием граждан, а также их адреса и контактные телефоны опубликованы на сайте губернатора Астраханской области http://jilkin.ru.