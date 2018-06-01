В астраханскую глубинку пришла телемедицина

В поселке Комсомольский Красноярского района Астраханской области открылась современная амбулатория. Теперь инфаркт или инсульт здесь смогут вовремя распознать благодаря дистанционной ЭКГ-диагностике в режиме онлайн.

Теперь в Астраханской области диагноз могут поставить через интеренет. Фото: Валерий Шрифулин/ТАСС

- Новшество позволит проводить раннюю догоспитальную диагностику заболеваний сердца, - уточнил заведующий медучреждением, врач-терапевт Эльтун Агарзаев.

Этот выпускник медуниверситета получил после распределения в Комсомольский "подъемные" в размере одного миллиона рублей. А приехав в село, молодой специалист получил служебную квартиру.

Вопрос о строительстве нового медучреждения в самом отдаленном населенном пункте района местные жители поднимали давно. Чтобы лечиться людям стало проще, на возведение нового здание и его оснащение лишь современным оборудованием было затрачено из областной казны и районного бюджета около пяти миллионов рублей.

В кабинетах созданы комфортные условия для удобства сельчан. Прием ведут не только терапевт, но и узкие специалисты, а также педиатр, которые приезжать в село будут по графику из районной больницы. Кабинеты функциональной диагностики, прививочный и процедурный, дневной стационар. Амбулатория в Комсомольском оснащена всем необходимым. А еще здесь организовано рабочее место врача региональной информационно-аналитической медицинской системы.

- У вас теперь есть возможность записаться на прием в поликлинику красноярской районной больницы и в медицинские центры Астрахани, провести с помощью телесвязи дистанционные консультации с лучшими областными специалистами. В этом году мы оснастим этой же системой ещё 56 сельских медучреждений, - пообещал селянам губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Отметим, что благодаря развитию современных технологий врачи 52 сельских медучреждений проводят телеконсультации с областными коллегами. Еще 56 астраханских сел получат такую возможность в 2018 году. Об этом заявил глава региона.

Кстати, за последние годы в Красноярском районе за счёт районного бюджета построены ФАПы в поселках Вишневый, Джанай, Черемуха, Топал, Досанг. В конце текущего года начнется строительство подобного учреждения в селе Ясын-Сокан, а в 2019 году - амбулатории в селе Кривой Бузан.