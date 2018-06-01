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01.06.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области подросток погиб из-за обрушения дома

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области 13-летний подросток погиб в результате обрушения дома. Сотрудники Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку.

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Как сообщили в правоохранительном ведомстве, трагедия произошла на хуторе в Ещеуловский Усть-Донецкого района. Мальчик находился внутри заброшенного саманного дома. Неожиданно обрушилась стена и придавила подростка. От полученных травм мальчик скончался прямо на месте происшествия.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что дом частично разрушен, длительное время в нем никто не проживал, в доме отсутствуют оконные рамы, входная дверь, а также ограждение", - сообщили в СК.

Причины, по которым ребенок находился в заброшенном доме, а также обстоятельства его гибели будут установлены в ходе доследственной проверки.

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