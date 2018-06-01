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01.06.2018 11:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ямале метель парализовала вертолетное сообщение

Текст: Татьяна Воробьева

Вертолетное сообщение между районами ЯНАО приостановлено из-за сильного ветра и снегопада. По информации на онлайн табло аэропорта Салехарда задерживается также ряд рейсов из Москвы, Екатеринбурга и других городов за пределами округа.

Как сообщили в пресс-службе правительства арктического региона, не смог подняться в воздух вертолет сообщением Салехард - Лабытнанги. "Первый борт на этом направлении отправляется из Лабытнанги в 07:50. Сейчас судно находится на вертодроме в Лабытнанги, экипаж ждет улучшения погоды", - пояснили в администрации автономного округа.

Фото: depositphotos.com
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Задерживаются рейсы Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и Салехард - Питляр - Мужи - Горки. Причина - неблагоприятные метеорические условия в столице Ямала. Если погода в течение дня не наладится, то вылет отложат до завтра.

В первый день лета, напомним, в регион пришел мощный атлантический циклон с сильными порывами ветра местами до 25 метров в секунду и снегопадом. Такая погода в июне в северной автономии, кстати, не редкость: настоящее потепление приходит сюда зачастую лишь в июле.

Окружные дорожники перешли на усиленный режим работы, спецтехника обрабатывает загородные трассы средствами против обледенения. Особое внимание уделяется опасным участкам - поворотам, подъемам, спускам, подъездам к мостам.

"На переправе через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево суда на воздушной подушке работают в штатном режиме", - рапортует пресс-служба правительства ЯНАО.

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