Пропавшего на Урале школьника нашли в багажнике машины

Пропавшего в уральском селе Поташка первоклассника нашли в багажнике автомобиля, который принадлежит его семье. Мальчик проспал там всю ночь, сообщили в пресс-службе МВД России.

Сообщение о пропаже поступило в полицию около десяти утра: женщина, под чьей опекой находился ребенок, рассказала, что поздно вечером он ушел из дома и с тех пор не объявлялся. Она попыталась найти мальчика сама, а когда не получилось, обратилась за помощью в правоохранительные органы.

"На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, личный состав отдела полиции подняли по тревоге. Стражи порядка обследовали лес, кладбище, заброшенные постройки, опросили опекунов ребенка и жителей сел", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Около четырех часов вечера полицейские нашли школьника на улице Кирова там же в поселке и вернули в семью.

Как пояснила пресс-атташе полиции, мальчик последние пять лет находится под опекой 45-летней местной жительницы. Семья благополучная, и раньше из дома ребенок не убегал. Накануне вечером приемная мама не отпустила его на улицу, тогда он без спроса ушел на прогулку.

"Испугавшись возможного наказания, он решил домой не возвращаться и заночевал в припаркованной во дворе дома незапертой "Ниве", - добавила Ирина Волк.

Сейчас органы внутренних дел проводят по факту происшествия проверку.