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01.06.2018,  
11:59
Текст: Татьяна Воробьева

Видео: Боевые машины пехоты БМП-3 станут роботами

Боевые машины пехоты БМП-3 станут роботами благодаря 57-миллиметровому боевому модулю АУ-220М. "Его новейшая пушка не просто имеет повышенную точность стрельбы и бронепробиваемость, но и может управляться дистанционно. Эти ее характеристики позволят превратить БМП в суперэффективную огневую точку, способную поражать и наземные и воздушные цели", - рассказали в пресс-службе "Уралвагонзавода".

Фото: Kalabaha1969 / wikimedia.org
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Впервые боевой модуль показали на выставке "Армия-2015". Тогда, презентуя новинку, гендиректор НИИ "Буревестник" Георгий Закаменных отдельно подчеркнул такое его преимущество как универсальность: АУ-220М можно устанавливать не только на машины типа БМП-3 и "Терминатор", но и на перспективные платформы - "Армату", "Курганец-25", "Бумеранг". И даже - на корабли и катера малого водоизмещения.

"На недавно завершившейся в Казахстане международной выставке вооружения российскую разработку позиционировали как основное вооружение казахского бронетранспортера "Барыс" с колесной формулой 8 на 8", - подчеркивают в пресс-службе нижнетагильской корпорации.

Максимальная скорострельность АУ-220М - 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - до 14,5 километров. Боекомплект рассчитан на 80 выстрелов: в него входят многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды, которые эффективно поражают легкобронированную технику, полевые укрепления, самолеты, вертолеты и беспилотники.

Как отмечают специалисты, возможность дистанционного управления оружием делает из БМП и роботизированный комплекс, который без непосредственного участия экипажа может решать целый спектр боевых задач

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