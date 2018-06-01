Россия и Южная Корея проведут сессию межправкомиссии 7 июня

Седьмого июня в Сеуле пройдет очередная сессия российско-южнокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил в столице Южной Кореи первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

"Рассчитываем на серьезные результаты в этой сфере", - сказал Титов во время переговоров с замглавы МИД Республики Корея Лим Сон Намом. Так он прокомментировал реплику своего собеседника о необходимости к 2020 году значительно поднять товарооборот и туристический обмен между двумя странами, передает ТАСС.

По словам Титова, РФ разделяет высказанные южнокорейским дипломатом задачи "в контексте предстоящего в 2020 году юбилея установления дипломатических отношений между нашими странами".