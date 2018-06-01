СБ ООН не проголосовал по проекту резолюции о помощи палестинцам

Совет безопасности ООН не проголосовал по выдвинутому Кувейтом проекту резолюции о помощи палестинцам, так как США пригрозили наложить на него вето.

В документе осуждается "чрезмерное использование силы" со стороны Израиля в отношении населения сектора Газа, передает РИА Новости. Конфликт унес жизни более ста палестинцев.

Между тем постпред США при ООН Никки Хейли назвала формулировки проекта "морально обанкротившимся однобоким подходом". Она добавила, что данная резолюция подорвет усилия по установлению мира на Ближнем Востоке.