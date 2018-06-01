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СМИ: 22-летнюю актрису в Лондоне сбросили с 19 этажа

Новость 01.06.2018, 16:15 | Текст: Олег Усков
Фото: Игорь Михалев/ РИА Новости
Фото: Игорь Михалев/ РИА Новости

Начинающая актриса и певица Бетани-Марии Билс, обучавшаяся на отделении драмы Университета Роэхэмптон, погибла при загадочных обстоятельствах, выпав с девятнадцатого этажа престижной высотки в элитном районе британской столицы.

Стоимость квартир в этом доме, отмечает The Sun, достигает десяти миллионов фунтов стерлингов.

Газета уточняет: трагедия произошла 26 мая. Тело девушки, в падении пробившей стеклянную крышу, было обнаружено на террасе одного из нижних этажей. Без признаков жизни.

Есть информация, что представители Скотланд-Ярда в тот же день задержали двух подозреваемых, 38-летнюю супружескую пару (разнополую), которых далее отпустили под залог.

Отмечается, что ряд постов Билс в соцсетях носили угнетающий характер, но буквально накануне гибели небо, похоже, прояснилось: Бетани написала на своей странице в Facebook, что ее случайно коснулся проходивший мимо музыкант The Weeknd, бывший бойфренд бывшей герлфренд Джастина Бибера, певицы и актрисы Селены Гомес.

"Думаю, теперь у нас будет ребенок", - пошутила покойная, временно работавшая в одном из баров квартала Сохо, лелея мечту реализовать себя в творчестве.

Близкие актрисы вспоминают ее как исключительно одаренную и милую девушку. И очень скорбят.

Полиция ведет расследование.

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