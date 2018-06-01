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01.06.2018,  
18:09
Текст: Антон Валагин

США модернизируют "самолет Судного дня"

Пентагон объявил конкурс на модернизацию воздушных командных пунктов Boeing E-4B. Подрядчику предстоит обновить радиоэлектронное оборудование, установить новое программное обеспечение и системы защиты от зенитных ракет.
Фото: dxme/ Wikimedia.org Фото: dxme/ Wikimedia.org
Фото: dxme/ Wikimedia.org

Пентагон располагает парком из четырех летающих командных пунктов, созданных на базе пассажирского Boeing-747. Два из них имеют индекс E-4А и предназначены для высшего военного командования. Boeing E-4B в случае угрозы глобальной войны поднимет в небо президента и руководство Соединенных Штатов. Самолеты оборудованы системами дозаправки в воздухе, правительственной и военной связью - в том числе на сверхнизких и сверхвысоких частотах, - защищены от поражающих факторов ядерного оружия: в них отсутствуют иллюминаторы, количество люков сведено к минимуму, а фюзеляж покрыт специальной краской. Обиходное название Boeing E-4B - Doomsday Plane, "Самолет Судного дня".

Фото: United States Air Force / wikimedia.org
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Воздушный командный пункт может находиться в воздухе неделю, пополняя запасы топлива на лету. Один из четырех Boeing E-4B находится в состоянии постоянной готовности к взлету. Doomsday Plane - как и "ядерный чемоданчик" - всегда сопровождает президента США в зарубежных поездках.

Контракт предусматривает разработку и модернизацию программного и аппаратного обеспечения систем связи со стратегическими ядерными силами, средств обеспечения полета, комплектацию средств технической поддержки, постройку и испытание прототипов. Претендующие на подряд компании должны иметь допуск к работам и документам высочайшего уровня секретности.

Аналогичный воздушный командный пункт есть и у руководства России. Ил-80П оснащен различными электронными системами - в том числе восьмикилометровой буксируемой антенной для связи с подводными лодками, - системой дозаправки в воздухе и защищен от оружия массового поражения. В последние годы на воронежском авиазаводе построено несколько летающих штабов на базе Ил-96.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Берется серийная, хорошо зарекомендовавшая себе машина, которая не ломается и может долго находиться в воздухе. Летающему штабу надо уйти от места ядерного поражения. С его борта будет осуществляться управление страной и вооруженными силами. Там должны быть системы слежения, связи, спецоборудование. Самолет должен быть малозаметным - это достигается специальной окраской. Наконец, необходимы противоракеты, чтобы летающий штаб не стал легкой мишенью, - рассказал телеканалу Russia Today Заслуженный пилот России Юрий Сытник, летавший на этом типе самолетов.

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