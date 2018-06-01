Тела убитых в Дамаске солдат так и не нашли

В освобожденном от боевиков дамаскском квартале Ярмук ищут тела пяти солдат сирийской армии. Военнослужащих взяли в плен боевики, а потом убили. Произошло все в конце апреле.

"Моего брата звали Мезар Тахаль Мухаммед. Террористы прислали мне на телефон видео. На записи зафиксирован момент убийства Мезара. Троих обезглавили, а двоих застрелили. Главаря боевиков звали Абу Муса Аль Караим, надеюсь, он получил по заслугам", - рассказала ТАСС сестра одного из погибших. Женщина опознала место убийства, однако найти тела погибших до сих пор так и не удалось.