Компания Apple намерена бороться с зависимостью пользователей от мобильных устройств. Для этого в iOS 12, которую представят уже в грядущий понедельник, четвертого июня, появится специальная функция.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом, с помощью набора инструментов под названием Digital Health пользователи смогут следить за временем использования всего устройства и конкретных приложений.

Отметим, что сейчас владельцы смартфонов используют достаточно распространенный способ борьбы с мобильной зависимостью - активируют на устройствах черно-белый режим. Это, по их словам, снижает удовольствие от использования смартфона и в конечном итоге приводит к уменьшению времени использования.

iOS 12, как ожидается, будет показана в первый день конференции для разработчиков Apple WWDC.