У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В iOS 12 появится удивительная функция

01.06.2018,  
17:10
Текст: Антон Благовещенский

Компания Apple намерена бороться с зависимостью пользователей от мобильных устройств. Для этого в iOS 12, которую представят уже в грядущий понедельник, четвертого июня, появится специальная функция.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом, с помощью набора инструментов под названием Digital Health пользователи смогут следить за временем использования всего устройства и конкретных приложений.

В Telegram сломались стикеры. Павел Дуров объясняет, почему

Отметим, что сейчас владельцы смартфонов используют достаточно распространенный способ борьбы с мобильной зависимостью - активируют на устройствах черно-белый режим. Это, по их словам, снижает удовольствие от использования смартфона и в конечном итоге приводит к уменьшению времени использования.

iOS 12, как ожидается, будет показана в первый день конференции для разработчиков Apple WWDC.

смартфоны
Фото: depositphotos.com
В Viber появится уникальная возможность для россиян 31.05.2018
Xiaomi представила новые смартфоны Mi 8 и Mi 8 SE 31.05.2018
Назван самый живучий смартфон в мире 29.05.2018
iPhone
Фото: depositphotos.com
Загадочное фото из России поразило иностранцев 31.05.2018
У вас iPhone? Обязательно обновите iOS, и вот почему 28.05.2018
Apple выплатит россиянам по 3800 рублей за замену аккумулятора iPhone 25.05.2018
здоровье
Игровая приставка помогла геймеру обнаружить рак 20.02.2018
YouTube удалит популярные видео 19.01.2018