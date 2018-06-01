Владимир Путин поздравил проект "Смешарики" с 15-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил проект "Смешарики", которому исполнилось 15 лет. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГК "Рики".

"За прошедшее время "Смешарики" стали одними из главных, любимых персонажей современной анимации, своей искренностью, добротой покорили сердца миллионов зрителей - не только в России, но и далеко за ее пределами", - отметил глава государства.

Путин отметил профессионализм авторов проекта, актуальность поднимаемых тем и их роль в воспитании детей, а также продолжение коллективом проекта традиций отечественной мультипликации. "Такая большая, многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки. Желаю Вам дальнейших успехов и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.