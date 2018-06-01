Залп донецкой РСЗО "Чебурашка" сняли на видео

Ракетные войска ДНР отомстили ВСУ за смерть "Мамая". Видео залпов созданной в Донбассе уникальной системы залпового огня появилось в Сети.

Огнем реактивных систем "Чебурашка" в районе авдеевской промзоны полностью уничтожена огневая позиция ВСУ. Оттуда велся гранатометный обстрел, погубивший командира интернационального батальона Олега Мамиева с позывным "Мамай", сообщил WarDoc.

"Мамай" погиб 18 мая - командир интернациональной бригады "Пятнашка" получил несколько тяжелых ранений в результате обстрела из автоматического гранатомета.

Реактивная система залпового огня "Чебурашка" была впервые показана на параде 9 мая в Донецке. Ее уникальность в калибре - 217 миллиметров. Если до сих пор войска ДНР и ЛНР переделывали трофейное оружие советского образца, то это собственная разработка. Заявленная дальность стрельбы 10 километров - в два с лишним раза больше, чем у "Града". Количество ракет в одной установке - 64.

На том же параде была показана еще одна разработка донецких оружейников - 324-миллиметровая РСЗО "Снежинка". Калибр, опять же, нестандартный. Вслед за демонстрацией реактивных систем собственной разработки руководство ДНР заявило о создании Ракетных войск тактического назначения (РВТН).