Подозреваемый в мошенничестве бизнесмен экстрадирован из ФРГ в Казахстан

Казахстанский бизнесмен, директор ТОО "Лидер Нефтепродукт KZ" Бахыт Ибрагим экстрадирован на родину из Германии. Об этом сообщила Генпрокуратура Казахстана.

"Задержанный подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО "Bank RBK" в особо крупном размере, - приводит ТАСС сообщение надзорного ведомства. - Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет 50 миллиардов тенге (порядка 151 миллиона долларов) и 83 миллиона долларов".

После совершения преступления подозреваемый скрылся за границей, его объявили в международный розыск. В апреле мужчину задержали на территории ФРГ. Сейчас Ибрагим находится в СИЗО Астаны.