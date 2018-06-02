Право обеда с миллиардером Баффеттом продано за три миллиона долларов

На благотворительном аукционе в США ушла с молотка возможность пообедать с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом. Победитель торгов заплатил за это 3,3 миллиона долларов.

Пообедать с Баффеттом в престижном ресторане Smith and Wollensky и задать ему любые интересующие вопросы, кроме тех, что касаются будущих инвестиций, сможет человек, пожелавший остаться неизвестным, передает ТАСС. Он также имеет возможность пригласить на мероприятие еще семь персон.

Собранные с аукциона средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, помогающему бездомным.