Центр Симферополя украсил Йошкин кот

В рамках празднования Дня города в Симферополе на перекрестке проспекта Кирова и улицы Екатерининкая установлена бронзовая скульптура-копия полюбившегося жителям Йошкар-Олы "Йошкиного кота". 150-килограммовый персонаж, которого изваяли йошкар-олинские скульпторы Анатолий Ширнин и Сергей Яндубаев, вальяжно развалился на садовой скамейке.

Презентуя сидящего на скамейке кота, глава Йошкар-Олы Александр Принцев отметил, что в его родном городе он уже давно стал популярным талисманом.

- А теперь он станет символом дружбы и большого уважения к симферопольцам и крымчанам в целом, за их стойкость и патриотизм, - отметил Принцев.

Кот сразу же вызвал большой интерес у горожан: очевидно, что теперь он станет одним из самых популярных объектов для совместного фотографирования.

- Сама скульптура получилась очень эмоциональной - веселой, доброй, со сказочно-загадочным выражением бронзовой мордочки кота, - оценил новую скульптуру глава администрации Симферополя Игорь Лукашев. - Мы надеемся, что обаятельный персонаж станет любимцем горожан и одной из достопримечательностей Симферополя. В дальнейшем планируем продолжит установку скульптурных композиций фольклорных персонажей.

Отметим, что в столице Марий Эл "Йошкин кот" был установлен еще в 2011 году, а в 2013-м рядом появилась и "Йошкина кошка".

Сегодня Симферополь отмечает 234-й день рождения. В 18.30 с площади Амет-Хана Султана начнется праздничное шествие по проспекту Кирова. На 19 часов на площади Ленина намечен праздничный гала-концерт "С днем рождения, любимая столица!", на котором выступят группы "Земляне", Plazma и "Кватро". А в 22 часа состоится светопроекционное 3D-шоу и музыкальный фейерверк.