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02.06.2018 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани пьяный водитель на угнанном авто устроил ДТП с пожаром

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани мужчина угнал автомобиль и устроил на нем погоню, а потом попал в ДТП, в котором машина сгорела. На удивление, в этом происшествии никто не пострадал.

Как сообщили в полиции региона, все события произошли в разных местах трассы Краснодар - Темрюк - Кропоткин.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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- По предварительным данным, утром 2 июня в полицию Краснодара поступила информация об угоне иномарки Opel в Славянском районе, - сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Через 1,5 часа угнанный автомобиль был замечен на временном посту полиции при въезде в краевой центр со стороны станицы Елизаветинской. Водитель не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Началась погоня, во время которой водитель по касательной задел два других автомобиля марки Toyota и Kia. Из-за этого машину нарушителя выбросило на обочину, где она загорелась. Перед тем, как огонь охватил Opel, водитель успел выбраться из машины, рассказали в полиции.

Известно, что в происшествии никто не пострадал. Виновника этого происшествия задержали. По данным МВД, он находился в состоянии алкогольного опьянения. 36-летний мужчина оказался жителем Иркутской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП и уточняют причастность подозреваемого к угону автомобиля Opel.

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