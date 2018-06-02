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02.06.2018 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе арестован директор объединения муниципальных парков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Директор муниципальных парков Симферополя Александр Шабанов по решению суда арестован на время следствия по уголовному делу о причинении тяжких телесных повреждений работнику парка имени Гагарина Олегу Батищеву.

Фото: Пресс-служба СКР
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Начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК Ольга Кондрашова подтвердила "РГ", что задержание Шабанова произошло в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления.

- Шабанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинение предъявлено в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного следственным подразделением УМВД России по городу Симферополю, - пояснила Кондрашова.

Согласно заявлению пострадавшего Олега Батищева, Шабанов во время производственного конфликта деревянной дубиной нанес ему множественные ушибы, синяки и гематомы. Через несколько дней после этого садовнику парка в больнице была удалена селезенка, что квалифицируется как тяжкие телесные повреждения.

Александр Шабанов руководит муниципальным объединением, в которое помимо детского входят еще семь парков Симферополя, в том числе и Гагаринский.

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