Скончался известный американский музыкант Эдди Клируотер

На 84-м году жизни скончался популярный блюзмен Эдди Клируотер. Об этом сообщает The Associated Press. Чикагский музыкант, известный своей игрой на гитаре, умер от сердечной недостаточности в Скоки, штат Иллинойс.

Эдвард Харрингтон (настоящее имя блюзмена - прим.) родился в Мейконе, Миссисипи. Он был гитаристом-самоучкой. Свою карьеру Клируотер начал в Бирмингеме. В 1950 году музыкант переехал в Чикаго.

Альбом исполнителя Rock' N 'Roll City в 2003 году был номинирован на премию Grammy как лучший традиционный блюзовый альбом.