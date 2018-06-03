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Рубрика: В мире

Киселев: Профессиональная журналистика несовместима с киевским режимом

Попытка Службы безопасности Украины завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, лишь вновь демонстрирует тот факт, что Киеву нужны не журналисты, а статисты и шпионы. Такое мнение высказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, слова которого приводит портал vesti.ru.

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"Журналистов они расстреливают и сажают, - отметил популярный телеведущий. - Или превращают в статистов, как это произошло с Аркадием Бабченко, укладывая в лужи свиной крови".

По мнению Киселева, профессиональная журналистика несовместима с условиями, в которые Украину ставит нынешний киевский режим.

Напомним, в субботу, 3 июня, Высокович сообщила о том, что накануне ее пытались завербовать украинские спецслужбы. Она, имеющая украинское гражданство, приехала в Киев из Литвы, чтобы освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиненного в госизмене. Однако неизвестные в штатском под предлогом того, что спасают ее от разъяренных украинских патриотов, отвезли журналистку в здание СБУ, где после допроса заставили подписать документ о сотрудничестве - чтобы корреспондент докладывала о сотрудниках портала.

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