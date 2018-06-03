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Названы дата и место похорон режиссера Томошевского

Новость 03.06.2018, 15:50 | Текст: Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российский, советский актер и режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Томошевский будет погребен на Волковском кладбище.

Сообщение об этом появилось на сайте Государственной филармонии для детей и юношества, главным режиссером которой работал покойный.

"Прощание с Юрием Валентиновичем Томошевским состоится 4 июня, в понедельник, с 10:30 до 12:00 мск в филармонии для детей и юношества. Отпевание состоится в 14:00 мск в церкви Воскресения Словущего с последующим захоронением на Православном Волковском кладбище", - говорится в сообщении.

Томошевский скончался на 62-м году жизни 5 мая - в результате несчастного случая в Германии, где находился с частным визитом.

Юрий Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске, в 1978-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС) в Москве. Служил в Большом драматическом театре в Ленинграде. В конце восьмидесятых при поддержке режиссера Георгия Товстоногова основал в Ленинграде театр "Приют комедианта". В 2005-м стал художественным руководителем Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Ставил спектакли по Хармсу, Зощенко, Аверченко, Гумилеву, Маяковскому, Гоголю.

Снялся в "Торпедоносцах", комедии Мамина "Горько!", "Воскресном папе", "Меченосце" Филиппа Янковского, сериалах "Лиговка", "Пером и шпагой", "Фаворит", "Улицы разбитых фонарей", "Пиквикском клубе".

 

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