Названы дата и место похорон режиссера Томошевского

Российский, советский актер и режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Томошевский будет погребен на Волковском кладбище.

Сообщение об этом появилось на сайте Государственной филармонии для детей и юношества, главным режиссером которой работал покойный.

"Прощание с Юрием Валентиновичем Томошевским состоится 4 июня, в понедельник, с 10:30 до 12:00 мск в филармонии для детей и юношества. Отпевание состоится в 14:00 мск в церкви Воскресения Словущего с последующим захоронением на Православном Волковском кладбище", - говорится в сообщении.

Томошевский скончался на 62-м году жизни 5 мая - в результате несчастного случая в Германии, где находился с частным визитом.

Юрий Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске, в 1978-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС) в Москве. Служил в Большом драматическом театре в Ленинграде. В конце восьмидесятых при поддержке режиссера Георгия Товстоногова основал в Ленинграде театр "Приют комедианта". В 2005-м стал художественным руководителем Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Ставил спектакли по Хармсу, Зощенко, Аверченко, Гумилеву, Маяковскому, Гоголю.

Снялся в "Торпедоносцах", комедии Мамина "Горько!", "Воскресном папе", "Меченосце" Филиппа Янковского, сериалах "Лиговка", "Пером и шпагой", "Фаворит", "Улицы разбитых фонарей", "Пиквикском клубе".