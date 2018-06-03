От рака умер актер из "Побега из Нью-Йорка" Фрэнк Даблдей

Американский актер с незабываемой внешностью Фрэнк Даблдей, звезда карпентеровского культа "Побег из Нью-Йорка" и отец актрисы Портии Даблдей ("Мистер Робот") умер от рака пищевода на 74-м году жизни в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Digital Spy, Фрэнк отошел еще весной, но супруга покойного, актриса Кристин Харт, подтвердила это только сейчас - через свой Facebook.

"Фрэнк Даблдей, этот классный, уверенный в себе и умный мужчина, был моим партнером на протяжении сорока лет. Он всегда оставался самым разумным человеком в любой ситуации и, несомненно, был одним из самых талантливых людей", - написала Кристин. Добавив, что Фрэнк, помимо прочего, был необычайно интересным и остроумным собеседником, служил ей опорой и вдохновением во всех ее начинаниях.

Как уточнила актриса, опубликовать некролог в соцсетях ее благословили их с Фрэнком дочери - Портия и Кейтлин (которая также пошла по семейной линии и стала актрисой - см. сериалы "Империя" и "Нэшвилл").

Фрэнк Даблдей родился в 1945 году в Коннектикуте и переехал в Лос-Анджелес, когда был еще ребенком. Позднее, увидев постановку по Беккету "В ожидание Годо", Фрэнк подался в актерство.

Экранный дебют - середина семидесятых, телесериалы. Самая яркая и прославленная роль - Ромеро из "Побега". Перед этим Фрэнк снялся в другой картине Карпентера - "Нападении на тринадцатый участок".

Среди других работ - "Первый нудистский мюзикл", сериалы "Старски и Хатч", "Чудо-женщина", "Ангелы Чарли", "Невероятный Халк", "Блюз Хилл-стрит", "Кувалда", "Удивительные истории". В части из них Даблдей снимался с супругой.