От рака умер актер из "Побега из Нью-Йорка" Фрэнк Даблдей
Американский актер с незабываемой внешностью Фрэнк Даблдей, звезда карпентеровского культа "Побег из Нью-Йорка" и отец актрисы Портии Даблдей ("Мистер Робот") умер от рака пищевода на 74-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Как сообщает Digital Spy, Фрэнк отошел еще весной, но супруга покойного, актриса Кристин Харт, подтвердила это только сейчас - через свой Facebook.
"Фрэнк Даблдей, этот классный, уверенный в себе и умный мужчина, был моим партнером на протяжении сорока лет. Он всегда оставался самым разумным человеком в любой ситуации и, несомненно, был одним из самых талантливых людей", - написала Кристин. Добавив, что Фрэнк, помимо прочего, был необычайно интересным и остроумным собеседником, служил ей опорой и вдохновением во всех ее начинаниях.
Как уточнила актриса, опубликовать некролог в соцсетях ее благословили их с Фрэнком дочери - Портия и Кейтлин (которая также пошла по семейной линии и стала актрисой - см. сериалы "Империя" и "Нэшвилл").
Фрэнк Даблдей родился в 1945 году в Коннектикуте и переехал в Лос-Анджелес, когда был еще ребенком. Позднее, увидев постановку по Беккету "В ожидание Годо", Фрэнк подался в актерство.
Экранный дебют - середина семидесятых, телесериалы. Самая яркая и прославленная роль - Ромеро из "Побега". Перед этим Фрэнк снялся в другой картине Карпентера - "Нападении на тринадцатый участок".
Среди других работ - "Первый нудистский мюзикл", сериалы "Старски и Хатч", "Чудо-женщина", "Ангелы Чарли", "Невероятный Халк", "Блюз Хилл-стрит", "Кувалда", "Удивительные истории". В части из них Даблдей снимался с супругой.
"You touch me ... he dies. If you're not in the air in thirty seconds ... he dies. You come back in ... he dies."— Halloween Love (@halloween) 31 мая 2018 г.
R.I.P. Frank Doubleday, a genius actor who scared the crap out of all of us as Romero in Escape From New York. (Martyn) pic.twitter.com/809AmlZPpq