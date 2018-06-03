Президент Филиппин предложил спецдокладчику ООН отправиться "к черту"

Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз отметился крепким выражением в адрес зарубежного чиновника. В этот раз объектом гнева филиппинского лидера стал специальный докладчик ООН Диего Гарсия-Саян, раскритиковавший Дутерте за подходы к функционированию судебной системы страны. Глава островного государства в долгу не остался и предложил чиновнику ООН отправиться "к черту".

"Скажите ему, чтобы не вмешивался в дела моей страны", - указал Дутерте, присовокупив "Пусть идет к черту!" и заодно отказавшись признавать статус докладчика ООН.

Ранее президент Филиппин назвал "врагом" главного судью страны Марию Лурдеса Серено, отправив ее в отставку за отказ поддержать его предложения. Докладчик ООН счел такие действия угрозой для независимости судебной ветви власти.