В ЯНАО чиновника арестовали за взятку иномаркой

В ЯНАО арестован и.о. начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации города Тарко-Сале. Следствием вскрыт факт получения чиновником взятки пятилетней давности, сообщили в следственном управлении СК региона.

- Установлено, что 27 сентября 2013 года подозреваемый получил от директора коммерческой организации взятку в виде автомобиля Toyota Land Cruiser Prado за подписание документов о якобы выполненных дополнительных работах по строительству объекта "Учебный корпус на 240 учащихся в селе Халясавей Пуровского района ЯНАО", - сообщили в следственном ведомстве. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Санкцией этой статьи предусмотрено наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом, 70-кратным размеру подношения.

Сегодня Пуровский районный суд арестовал чиновника на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.